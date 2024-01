Orzeł Międzyrzecz pokonał Stoczniowca Politechnikę Gdańską 3-0 w pierwszym w tym roku meczu II ligi siatkarzy.

To dopiero druga wygrana Orła w tym sezonie. Kolejne sety Orzeł wygrywał do 24, 17 i 23, a dodajmy, że do sztabu trenerskiego wrócił przed tym meczem Krzysztof Dobek, który rozstał się ze Stilonem Gorzów, i prowadzi teraz zespół wspólnie z Piotrem Haładusem. Haładus zresztą długo dzisiaj grał w meczu z zespołem znad morza.

A Krzysztof Dobek po meczu opowiadał nam o jego przebiegu i nadziejach na utrzymanie – nie będzie to łatwe, bo Orzeł ma po dzisiejszym spotkaniu tylko 5 punktów i nadal jest na końcu tabeli: