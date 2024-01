Powracający na boisko po świąteczno-noworocznej przerwie II-ligowi siatkarze Iwanickich Gubin pewnie pokonali przed własną publicznością Czarnych Rząśnia 3:0.

Miejscowi zwyciężali w poszczególnych setach do 20, 13 i 17. W pierwszej partii Iwaniccy prowadzili już 11:7, ale po chwili był remis 13:13. Potem znów odskoczyli na 21:16, ale końcówka zrobiło się już 22:19. Drugi i trzeci set bez historii, zdominowane przez gospodarzy.

Był to mecz sąsiadów ze środka tabeli 3 grupy, jednak Czarni przyjechali do Gubina w okrojonym składzie, mając tylko dziewięciu zawodników do gry.

Tym samym gubinianie przełamali passę czterech porażek z rzędu i udanie rozpoczęli 2024 rok, na czym bardzo zależało szkoleniowcowi Iwanickich:

Dla zespołu z Rząśni to trzecia porażka z rzędu. O jej przyczynach opowiedział nam jeden z bardziej doświadczonych siatkarzy Czarnych: