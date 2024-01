Koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei AJP Gorzów Wlkp. pewnie pokonały we własnej hali Energę Polski Cukier Toruń 88:63 w meczu 15 kolejki spotkań Orlen Basket Ligi Kobiet.

W poprzedniej kolejce zespół z Torunia wygrał we własnej hali z MB Zagłębiem Sosnowiec i trener Dariusz Maciejewski obawiał się tego pojedynku. Jak się jednak okazało „Katarzynki” wyraźnie ustępowały miejscowym w każdym elemencie koszykarskiego wyszkolenia. Miejscowe rozpoczęły mecz od trafienia za trzy punkty Nory Wentzel, chwilę później wyrównała Angelika Stankiewicz, na co celnym rzutem odpowiedziała Weronika Telenga. Gospodynie objęły prowadzenie, którego nie oddały do końca spotkania, choć w na 3 minuty przed zakończeniem trzeciej kwarty, po trafieniu Angeliki Stankiewicz zespół z Torunia zniwelował straty do 2 punktów (58:56). Gorzowianki uspokoiły jednak grę i ponownie zaczęły kontrolować jej przebieg.