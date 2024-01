Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega w sobotę rano przed mgłą, śliskimi drogami, opadami deszczu i śniegu. Na drogach pracuje 712 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania, wszystkie drogi krajowe są przejezdne – przekazała GDDKiA.

Jak poinformowali drogowcy, kierowcy muszą liczyć się ze śliską nawierzchnią lub błotem pośniegowym na wielu regionów.

Mgła występuje na terenie województwa: śląskiego, małopolskiego, warmińsko – mazurskiego, dolnośląskiego, lubuskiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych rejonach.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w dzień na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie na ogół duże i całkowite, tylko na północy i północnym wschodzie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W północnej połowie kraju miejscami opady śniegu. Na pozostałym obszarze opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu, a miejscami również opady marznące powodujące gołoledź. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Na południu miejscami suma opadów deszczu do około 10 mm. Temperatura maksymalna od -5 st. C na północnym wschodzie, około -1 st. C w centrum do 1°C, 3 st. C na południowym zachodzie i 4 st. C, 7 st. C na południowym wschodzie. Pod koniec dnia miejscami na południu oblodzenie nawierzchni dróg. Wiatr słaby i umiarkowany, w południowej połowie kraju miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni.