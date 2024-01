Do końca tego roku roku ma zostać zlikwidowana fabryka FCA Powertrain w Bielsku-Białej. Jak informuje w mediach strona związkowa, pracę straci 486 osób. Powodem likwidacji ma być przestawienie się firmy na produkcję silników elektrycznych, co jest skutkiem regulacji UE dotyczących pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi.

3 stycznia odbyło się spotkanie organizacji związkowych z dotychczasowym dyrektorem FCA Powertrain a obecnie likwidatorem Andrzejem Tokarzem, na którym poinformował on, że przyczyną decyzji o likwidacji jest wprowadzenie przez Komisję Europejską regulacji dotyczących emisji spalin silników spalinowych i spadek zamówień na silniki spalinowe, czego konsekwencją jest podjęta uchwała o rozwiązaniu spółki.

Zdaniem Wandy Stróżyk, przewodniczącej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” FCA Poland, taki scenariusz był spodziewany.

„Wszyscy tego się spodziewaliśmy. Dlatego pod koniec ubiegłego roku zażądaliśmy ostatecznej informacji, co ze spółką, bo wszyscy pracownicy żyli w niepewności i niewiedzy czy będzie praca, czy jej nie będzie. Teraz pracownicy wiedzą na czym stoją. Muszą się z tym pogodzić.”

– powiedziała Stróżyk w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim”

W ubiegłym roku bielska fabryka zwolniła już 300 osób.

Wanda Stróżyk poinformowała, że we wtorek 9 stycznia mają się rozpocząć rozmowy dotyczące warunków, na jakich pracownicy zakończą świadczenie pracy. Stróżyk zwróciła uwagę, że część pracowników będzie mogła przenieść się – jak podczas ubiegłorocznych zwolnień – do innych zakładów grupy Stellantis, między innymi w Tychach i Skoczowie.

Fabryka Fiata w Bielsku Białej

Od chwili powstania (w 2003 roku) zakład – który zatrudniał w szczytowym momencie ok. 1 151 osób – wyprodukował ponad 6 mln silników. Są to jednostki Turbo Diesel 1.3 Small Diesel Engine (od 2003 r.) oraz dwucylindrowe silniki benzynowe z innowacyjnym systemem TwinAir (od 2010 r.). Obie jednostki – w rok po debiucie – zostały uhonorowane tytułem „International Engine of the Year”. W I połowie 2018 r. w FCA Powertrain Poland rozpoczęła się produkcja dwóch nowych silników benzynowych turbo: 3-cylindrowego o pojemności 1.0 litra oraz 4-cylindrowego o pojemności 1.3 litra. Oba należą do nowej rodziny małych, zaawansowanych technologicznie silników FCA i są zgodne z europejską normą Euro 6D.

Warto przypomnieć, że to w Bielsku Białej, w fabryce oficjalnie uruchomionej w 1972 roku z jej taśm produkcyjnych w czerwcu tegoż roku zjechał pierwszy egzemplarz kultowego już Fiata 126p, tzw. Malucha.