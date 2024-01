Krzysztof Dobek powrócił do sztabu szkoleniowego drugoligowej siatkarskiej drużyny LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz i ponownie będzie asystentem trenera Piotra Haładusa.

Nie jest to jedyna zmiana w Orle, bo wcześniej do sztabu szkoleniowego dołączył Marcin Kozber, którego zadaniem będzie pomoc w przygotowaniu motorycznym, siłowym i ogólnorozwojowym zespołu. Do drużyny dołączył także nowy zawodnik. Jest nim 18 letni Michał Maniarski, wychowanek Oriona Sulechów, grający ostatnio w III ligowej drużynie UKS ZSMS Trzyna-stka Zielona Góra.