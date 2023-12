Koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei AJP Gorzów Wlkp. pokonały w Pruszkowie miejscowy MKS 110:62.

Gorzowski zespół był zdecydowanym faworytem tego spotkania i zgodnie z przewidywaniami zwyciężył drużynę, która w tym sezonie nie wygrała jeszcze żadnego meczu Orlen Basket Ligi Kobiet.

Grające w krajowym składzie pruszkowianki dorównywały kroku grającej w europejskich rozgrywkach gorzowskiej drużynie tylko w pierwszej kwarcie do 7 minuty, gdy po trafieniu Marty Marcinkowskiej MKS prowadził 11:10. I to były ostatnie chwile gdy miejscowi kibice mogli jeszcze mieć nadzieję na zwycięstwo, bo 6 kolejnych punktów zdobyła Stephanie Jones mi gorzowska drużyna już spokojnie kontrolowała przebieg wydarzeń na parkiecie. Przewaga przyjezdnych była tak duża, że już na początku czwartej kwarty jedyną niewiadomą były nie tylko rozmiary zwycięstwa, ale kiedy „pęknie” bariera 100 punktów. Stało się to na 4 minuty i 29 sekund przed końcem meczu gdy Gabriela Lebiecka trafiła za trzy punkty i było 101:58.