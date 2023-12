Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra wygrali przed świętami pierwszy w tym sezonie mecz w PLK we własnej hali.

Radości było co niemiara, bo Zastal walczy o utrzymanie, a wygrane u siebie, zwłaszcza z wyżej notowanymi rywalami, jak Spójnia Stargard, są na wagę złota.

Podwójną radość miał tego dnia Paweł Kikowski – 37-letni gracz Zastalu przekroczył granicę 5000 punktów zdobytych w karierze. No to podpytaliśmy go o ten występ i o sam mecz, a także o aktualną sytuację Zastalu w PLK.

Kolejny mecz Zastalu w ekstraklasie w piątek 29.12 ze Stalą Ostrów Wielkopolski, też w hali CRS więc może znowu niespodzianka…