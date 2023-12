Bardzo bym chciał, żebyśmy zaczęli odnosić się do siebie inaczej. Żeby to, że nie możemy się ze sobą zgodzić, nie znaczyło, że nie możemy szanować się nawzajem. Z całego serca chcę państwu życzyć takich świąt, w czasie których poczujecie się szanowani – powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

W nagraniu, przesłanym PAP przez Centrum Informacyjne Sejmu, marszałek izby Szymon Hołownia wspomniał o piątkowym spotkaniu wigilijnym z osobami potrzebującymi, wykluczonymi, w kryzysie bezdomności, w kryzysie migracyjnym, a także z wolontariuszami, przedstawicielami fundacji i organizacji pozarządowych.

„Bardzo mi na tym zależało, żeby w polskim Sejmie ciałem stało się to, co w te święta wielu z nas wyznaje pamięcią i słowem. Boże Narodzenie to paradoks. Chrześcijanie wierzą, że ponad dwa tysiące lat temu najważniejsze rzeczy działy się na kompletnym marginesie świata, z dala od fleszy, kamer i gorączkowego zainteresowania tych, co wtedy i dziś oddychają newsami. Mam nadzieję, że dziś każdy z naszych gości tu w Sejmie, niezależnie od tego, jak daleko przebiegała jego droga, poczuł się naprawdę najważniejszy”