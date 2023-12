W sobotę, 23 grudnia, w szkołach oficjalnie zaczyna się świąteczna przerwa w nauce na Boże Narodzenie. Potrwa do 31 grudnia. 1 stycznia, który jest dniem ustawowo wolnym, wypada w poniedziałek, dlatego uczniowie wrócą do nauki we wtorek 2 stycznia.

Kolejny dzień ustawowo wolny, święto Trzech Króli – 6 stycznia – w 2024 r. wypada w sobotę.

Dwa tygodnie po przerwie świątecznej rozpoczną się ferie zimowe w szkołach. Odbędą się w czterech terminach. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 15 stycznia a 25 lutego.

Od 15 do 28 stycznia ferie będą mieć uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego; od 22 stycznia do 4 lutego – uczniowie z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego; od 29 stycznia do 11 lutego – uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego; od 12 lutego do 25 lutego – uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego.

Druga świąteczna przerwa w nauce na Wielkanoc potrwa od 28 marca do 2 kwietnia.