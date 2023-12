62 proc. Polaków traktuje Boże Narodzenie przede wszystkim, jako święto rodzinne. Dla 19 proc. jest to przeżycie religijne. Mimo to, 78 proc. zachowuje post w Wigilię – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Prawie wszyscy Polacy składają sobie w Wigilię życzenia, spożywają tradycyjne potrawy i dzielą się opłatkiem.

Od 16 lat z badań CBOS wynika, że Polacy podkreślają wymiar rodzinny świąt Bożego Narodzenia.

„Dla 62 proc. Polaków Boże Narodzenie to w pierwszej kolejności święto rodzinne. Co piąty ankietowany traktuje je, jako przede wszystkim przeżycie religijne (19 proc.) zaś dla co dziesiątego (10 proc.) to miła tradycja, a dla co dwudziestego (5 proc.) wypoczynek i przerwa od pracy”