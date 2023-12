Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego poszli w powiecie najliczniej do wyborów parlamentarnych. Zgodnie z zapowiedziami gmina, gdzie frekwencja będzie najwyższa, otrzyma milion złotych z puli rządowej.

– Co ciekawe, na tę sumę złożyły się w równej części MSWiA oraz ministerstwa klimatu, a środki trafiły do nas przez WFOŚiGW. Te pieniądze są do dyspozycji strażaków ochotników – mówi Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Rozbudowa i unowocześnienie remizy OSP w Czarnowie powinno mieć miejsce w przyszłym roku.