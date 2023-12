Przystępujemy do prac nad nowym ładem w mediach publicznych, premier Donald Tusk rozpoczął już rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. Te prace powinny mieć bardzo szeroki charakter i uwzględniać opinie wszystkich zainteresowanych stron – powiedział w czwartek szef KPRM Jan Grabiec.

Na konferencji prasowej w KPRM Grabiec odniósł się do kwestii uchwały Sejmu ws. mediów publicznych. Jak wskazał, „uchwała ta, m.in. powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 roku wskazuje na konieczność podjęcia niezwłocznych działań naprawczych” w celu „przywrócenia praworządności i zapewnienia dostępu do informacji obywatelom” do czasu wdrożenia odpowiednich rozwiązań prawnych.

„W związku z tą uchwałą przystępujemy do prac nad nowym ładem, jeśli chodzi o media publiczne. Pan premier Donald Tusk podjął już w tej sprawie rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. Te prace powinny mieć bardzo szeroki charakter, odbywać się w atmosferze dialogu społecznego, uwzględniać opinie wszystkich zainteresowanych stron, w tym środowisk twórczych i stowarzyszeń obywatelskich” – zapowiedział szef KPRM.