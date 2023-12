Koszykarski Zastal Zielona Góra mocno czekał na poniedziałkową sesję sejmiku województwa lubuskiego i wtorkową sesję rady miasta – czekał na decyzje ws. pomocy dla klubu, który jest w bardzo złej sytuacji finansowej, potrzebuje na bieżąco sporych pieniędzy, a do tego liczy, że miasto i województwo działając wspólnie uratują klub przed upadkiem.

Wczoraj Zastal był pewnie zadowolony, bo sejmik województwa przegłosował budżet na rok 2024 i dość szybko mają z niego popłynąć pieniądze dla klubu.

Jeśli chodzi o dzisiejszą radę miasta – tu na razie kasy dla klubu brak, ale prezydent zapowiada, że nie wycofuje się z zapowiedzi spełnienia obietnic z ostatnich tygodni, ale czeka na ruch Urzędu Marszałkowskiego.

Członek zarządu województwa – Grzegorz Potęga – zajmujący się porozumieniem na linii urzędy – klub – powiedział nam, że na mocy uchwały budżetowej sejmiku województwa, już na początku stycznia Zastal dostanie pieniądze, a kolejne będę w marcu. Do tego prawdopodobnie będzie też kasa jeszcze w tym roku.

No i jest też uzgodnione, że w ciągu roku z budżetu będą pieniądze na akcje. Przypomnijmy, że województwo ma kupić akcje za milion złotych i milion ma trafić do klubu w formie dotacji(miasto akcje za milion, a potem dawać co roku po 2 mln dotacji).

Jeśli chodzi o radę miasta to na dzisiejszej sesji budżetowej o sprawy Zastalu pytało 4 radnych(Eleonora Szymkowiak z PiS i radni PO – Sławomir Kotylak, Janusz Rewers, Marcin Pabierowski) zauważając, że w budżecie literalnie nie zapisano pieniędzy dla klubu.

Prezydent odpowiadał, że czeka na porozumienie-plan naprawy finansów Zastalu szykowane przez Urząd Marszałkowski. I zapowiadał, że gdy taki plan pojawi się na papierze przyjdzie do rady miasta i będzie chciał, by rada zajęła się nią na sesji rady miasta, nawet nadzwyczajnej. I jeśli rada zaakceptuje porozumienie można będzie wtedy dokonać przesunięć pieniędzy w budżecie.

Grzegorz Potęga pytany przez nas o to kiedy plan naprawczy będzie zatem na papierze powiedział RZG, że powinno być przelane na papier jeszcze w tym tygodniu: