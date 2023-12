Obronić 7 punktową zaliczkę wywalczoną we własnej hali, to podstawowe zadanie koszykarek InvestInTheWest Enei Gorzów Wlkp., które jutro we Francji rozegrają z Union Feminine Angers rewanżowy pojedynek I rundy play off EuroCup Women.

Niestety, po ostatnim wygranym meczu ligowym z KGHM BC Polkowice, nie wiadomo czy trener Dariusz Maciejewski będzie dysponował optymalnym składem.