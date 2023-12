Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra zmierzą się w niedzielę z Grupą Sierleccy Czarnymi Słupsk w Polskiej Lidze Koszykówki.

Z jednej strony Zastal wyjdzie na boisko osłabiony, bo nie zagrają kontuzjowany Darious Hall oraz Kamaka Hepa, który pojechał na pogrzeb ojca do USA.

Z drugiej strony w piątek na konta kilku zawodników wpłynęły zaległe pieniądze, które wysłał na ich konta Stanisław Bieńkowski, właściciel sponsora tytularnego, firmy Stelmet. Może to być motywacja dla koszykarzy, którzy nie muszą już myśleć o tym, co na koncie, ale skupić się tylko na boisku.

Szczególny to będzie mecz dla Jana Wójcika – zagra po raz pierwszy przeciwko bratu, Szymonowi Wójcikowi, który między sezonami przeniósł się do Czarnych. I Pana Jana pytamy o ten wątek, ale też o rywala no i dopływ kasy…

Paweł Kikowski z kolei mówi przed meczem, że liczy na dobry początek spotkania i chce po prostu w hali Gryfa wygrać:

Mecz zaczyna się w niedzielę o 17:30, a na transmisję zapraszamy do Radia Zielona Góra.