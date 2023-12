Z końcem roku coraz więcej świątecznych hitów, coraz mniej debiutów w Liście, dziś tylko jedno nagranie wskoczyło do kolejki. W gronie pechowców Lost Frequencies z Tomem Grennanem. Lider utrzymał prowadzenie! Spory awans Miley Cyrus.

40. DAWID KWIATKOWSKI Taki Jak Ty

39. JUBEL Don’t Kill My Vibe

38. DODA Mama

37. PURPLE DISCO MACHINE; DUKE DUMONT; NOTHING BUT THIEVES Something On My Mind

36. ROXIE WĘGIEL; BEATA KOZIDRAK Łobuz

35. WIKTOR WALIGÓRA Podróż W Czasie

34. SELENA GOMEZ Single Soon

33. TAKE THAT Windows

32. BARANOVSKI; WODECKI Wróć

31. NATALIA NYKIEL Do It Again

30. MELA KOTELUK Harmonia

29. MARGARET Bynajmniej

28. *NSYNC; JUSTIN TIMBERLAKE Better Place

27. LATARNIK Manekin

26. NEA; DECLAN J. DONOVAN Sweet Crash

25. DAWID PODSIADŁO D I A B L E

24. LENNY KRAVITZ TK 421

23. OCHMAN Telefony

22. DARIA ZAWIAŁOW Z Tobą Na Chacie

21. U2 Atomic City

20. SARA JAMES; SZCZYL Dziś Mnie Mija Cały Świat

19. SYLWIA GRZESZCZAK Bang Bang

18. JASON DERULO; MEGHAN TRAINOR Hands On Me

17. PATRYK SKOCZYŃSKI Ja Dziękuję

16. BRYSKA Echo

15. ED SHEERAN American Town

14. MATT SIMONS Easy

13. LANBERRY; TRIBBS Dobrze, Że Jesteś

12. MARSHMELLO; P!NK; STING Dreaming

11. JONAS BROTHERS; BAILEY ZIMMERMAN Strong Enough

10. CONAN GRAY Killing Me

9. JAMES BLUNT Beside You

8. ADEN FOYER Galileo Galilei

7. KWIAT JABŁONI Byłominęło

6. MILEY CYRUS Used To Be Young

5. MANESKIN Honey (Are You Coming?)

4. KLEKS Całkiem Nowa Bajka

3. LOREEN Is It Love

2. DUA LIPA Houdini

1. OFENBACH; NORMA JEAN MARTINE Overdrive

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W tygodniu, na naszej stronie www i profilu RZ na FB, polecamy nowe propozycje do Listy, a w wydaniu weekendowym podsumowanie głosowania, które przedstawia Kasia Jankowska i super gwiazdy, które co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.