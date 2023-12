System finansowy jest stabilny a bilans ryzyka ulega polepszeniu – poinformował w piątek Narodowy Bank Polski w komunikacie nt. „Raportu o Stabilności Systemu Finansowego. Grudzień 2023”. Jako główne ryzyko wskazano portfel walutowych kredytów mieszkaniowych.

Według autorów raportu system finansowy jest stabilny, a bilans ryzyka ulega polepszeniu. Oceniono, że poprawiły się bieżąca ocena oraz perspektywy dla jego stabilności.

„Istotnie obniżyło się, wskazywane wcześniej, ryzyko uszczuplenia nadwyżek kapitałowych w bankach i racjonowania kredytu. Stało się to możliwe dzięki wysokim zyskom banków, w znacznej części zaliczonym do funduszy własnych, oraz emisji instrumentów dłużnych kwalifikowanych do MREL”