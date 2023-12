Biznes i nauka to teoretycznie odległe od siebie aktywności. Ale to pozory; bez współpracy obu tych sfer nie będzie postępu nauki i rozwoju gospodarczego. Jak ta współpraca wygląda i na jakie natrafia problemy? To jest właśnie tematem rozpoczętej dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim ogólnopolskiej konferencji.