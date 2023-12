Ponad 51 tys. podróżnych odprawił od początku roku port lotniczy Zielona Góra-Babimost. To o ponad 20 tys. więcej niż w podobnym okresie przed pandemią.

Tylko w listopadzie tego roku lotnisko obsłużyło prawie blisko 2 tys. 700 podróżnych. – Już teraz wiadomo, że 2023 rok lubuski port zakończy z najwyższą w swojej historii liczbą odprawionych pasażerów – poinformowała spółka PPL, która zarządza lotniskiem.

Obecnie z Babimostu pięć razy w tygodniu realizowane są rejsy do Warszawy obsługiwane przez PLL LOT. Jedno z biur podróży uruchomiło sprzedaż wycieczek na zimę do Egiptu z wylotem z Zielonej Góry. Pierwszy lot do egipskiego kurortu Marsa Alam zaplanowano za dwa i pół tygodnia.

Kilka biur podróży uruchomiło też sprzedaż wycieczek na przyszłoroczny sezon letni. Oferta obejmuje Turcję, Tunezję i Albanię.