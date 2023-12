Kolejnej porażki w rozgrywkach II ligi doznali siatkarze LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz. Dzisiaj, we własnej hali międzyrzeczanie przegrali w Volley Team Żychlin 1:3 (18:25, 22:25, 25:22, 21:25)

Mecz rozpoczął się od skutecznego bloku gospodarzy, którzy zdobyli punkt po własnej zagrywce. Ich prowadzenie nie utrzymało się jednak długo bo już w następnej akcji goście wyrównali. Z czasem jednak przyjezdni zaczęli dominować na boisku i zasłużenie wygrali pierwszego seta 25:18.

W drugiej partii pierwszy punkt gospodarze zdobyli przy prowadzeniu gości 4:0 i wydawało się, że rozpędzeni goście spokojnie wygrają i tę odsłonę. Tymczasem miejscowi szybko wyrównali (5:5) i po kolejnych akcjach objęli prowadzenie 13:10. Radość gospodarzy z prowadzenia trwała jednak krótko bo rywale kilka akcji później odzyskali prowadzenie i wygrali tego seta 25:22.

Set nr 3 wyrównany. Goście prowadzili 16:15, ale stracili 4 punkty z rzędu i na tablicy pojawiło się 19:16 dla Orła. Zespół z Żychlina co prawda zniwelował straty do jednego punktu (22:21), ale końcówka należała do Orła, który wygrał tę partię 25:22.

Czwarty set, podobnie jak trzeci rozstrzygnął się w końcówce, jednak tym razem należała ona do przyjezdnych, którzy tym samym zdobyli w Międzyrzeczu 3 punkty.