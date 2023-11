Koszykarki InvestInTheWest Enei Gorzów Wlkp. przegrały we własnej hali z T71 Doddeleng 83:92. Dla zespołu z Luksemburga było to pierwsze, i ostatnie zwycięstwo w tych rozgrywkach EuroCup Women.

Ze względu na to, że w grupach czterozespołowych wyniki meczów z ostatnimi drużynami nie będą brane pod uwagę przy rozstawieniu drużyn w fazie play off, wiadomo było, że wynik meczu z zespołem z Luksemburga nie będzie miał dla gorzowskiej drużyny żadnego znaczenia. Mimo to kibice, którzy pojawili się w hali przy ul. Chopina liczyli na pewne i łatwe zwycięstwo ich zespołu. Tymczasem, choć początek meczu zdawał się potwierdzać te przewidywania, przyjezdne nie tylko nie traciły dystansu do gospodyń, ale już pod koniec pierwszej kwarty objęły prowadzenie 23:21, by wygrać drugą i zjeść na długą przerwę prowadząc 45:37.

W trzeciej kwarcie obie drużyny skoncentrowały się bardziej na zdobywaniu punktów niż na obronie dostępu do swoich koszy. Niewiele to jednak zmieniło bo tę część meczu gorzowskie koszykarki wygrały tylko 1 punktem 26:25, a w ostatniej kwarcie nie tylko nie udało się odrobić strat, ale i tę część spotkania wygrały przyjezdne 22:20.