Pierwszoligowi piłkarze ręczni Zewu Swiebodzin po trzech porażkach we własnej hali, wreszcie się przełamali i pokonali wicelidera tabeli Olimp Grodków 34:29. Gospodarze od początku zagrali agresywnie w obronie i przyniosło to efekt, bo pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Zewu 18:14. Olimp postraszył świebodzinian w 45 minucie, gdy przewaga Zewu zmalała do jednej bramki (24:23), ale za chwilę nastąpił kolejny zryw gospodarzy, którzy odskoczyli na bezpieczną odległość i nie dali sobie wyrwać wygranej: