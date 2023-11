W sobotę gorzowskich siatkarzy czeka jeden z najważniejszych meczów w fazie zasadniczej II ligi.

Agencja Inwestycyjna Stilon zmierzy się na wyjeździe z czwartym w tabeli Energetykiem Poznań, z którym rywalizuje o miejsce w fazie play-off. W gorzowskiej drużynie od niedawna jest nowy środkowy: to mający za sobą występy na dwóch najwyższych szczeblach 35-letni środkowy Patryk Akala, który w ubiegłym sezonie grał w pierwszoligowej Legii Warszawa. Akala mówi, że do przyjęcia oferty Stilonu przekonał go plan na najbliższe lata: