Co to jest afazja? Kim są afazjanie? Jakie konsekwencje dla człowieka niesie ze sobą uszkodzenie mózgu? Czy takie zmiany są odwaracalne? Jaki wpływ na powrót do zdrowia ma elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa? O wsparciu osób z zaburzeniami komunikacji będą mówić dr n. hum. w zakresie językoznawstwa, specjalista neurologopeda Magdalena Urbańska oraz mgr Mateusz Hozakowski fizjoterapeuta, wykładowca akademicki w Katedrze Fizjoterapii.