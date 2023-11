Pierwsze dni listopada to czas zadumy nad przemijaniem i wspominania tych, których nie ma już wśród nas. Dzień Wszystkich Świętych czy Zaduszki nieodłącznie związane są z kościołem katolickim, jednak tradycja czczenia zmarłych i przenikania ich duchów do świata żywych znana była na długo przed pojawieniem się chrześcijaństwa. Jak do tego podchodzili nasi przodkowie? Jakie tradycje związane z kultem zmarłych przetrwały do dziś? M.in. o tym rozmawiać będziemy z etnografem – Damianem Danakiem, natomiast w drugiej części audycji po dawnych zielonogórskich cmentarzach oprowadzi nas regionalista – dr Grzegorz Biszczanik.