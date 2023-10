„Podziel się ciepłem”, to akcja zorganizowana przez świebodziński ośrodek pomocy społecznej. Placówka zbiera ciepłe rzeczy na zimę po to by rozdać je mieszkańcom, którzy ich najbardziej potrzebują. W pomieszczeniu na terenie placówki ustawione są wieszaki, na których wiszą rzeczy, tak aby łatwo było można je przeglądać.

– Z inicjatywą wyszły pracownice socjalne, które dostrzegły taką potrzebę – mówi dyrektor OPS Monika Filińska:

Jak mówi pracownica OPS, Katarzyna Śmielecka, potrzebne są rzeczy dla wszystkich grup wiekowych i dodaje, że brakuje przede wszystkim odzieży wierzchniej:

Odzież jest przyjmowana w dni robocze od godziny 9.