Minister spraw zagranicznych Iranu Hossein Amir-Abdollahian ostrzegł w niedzielę Izrael i USA, że sytuacja na Bliskim Wschodzie może „wymknąć się spod kontroli”, o ile nie położą natychmiast kresu „zbrodniom przeciw ludzkości i ludobójstwu w Strefie Gazy.

„Dziś ten region stał się beczką prochu. (…) Chcę ostrzec Stany Zjednoczone i marionetkowy reżim w Izraelu, że jeśli nie położą natychmiast kresu zbrodniom przeciw ludzkości i ludobójstwu w Gazie, to wszystko, w każdej chwili stanie się możliwe, a (sytuacja) w regionie wymknie się spod kontroli” – powiedział Amir-Abdollahian.

W ubiegłym tygodniu minister wezwał na platformie X do „globalnej jedności” przeciwko Izraelowi, który jest „reżimem bardziej znienawidzonym niż Państwo Islamskie”. Teheran zaapelował także do państw arabskich, które nawiązały stosunki z Izraelem, do ich zerwania.