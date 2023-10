Piłkarze AstroEnergy Warty Gorzów zremisowali u siebie z Karkonoszami Jelenia Góra 1:1 w 13. kolejce 3 grupy III ligi.

Gorzowianie prowadzili od 27 minuty po tym jak do bramki bezpośrednio z rzutu wolnego trafił Igor Lewandowski. W 38 minucie wyrównanie dał gościom Łukasz Sierpina. Warciarze byli zdecydowanie dłużej przy piłce w pierwszej połowie, z kolei w drugiej mieli doskonałą sytuację do zdobycia drugiego gola: po strzale Karola Gardzielewicza piłkę odbił bramkarz gości a Paweł Krauz głową z kilku metrów nie trafił do praktycznie już pustej bramki: