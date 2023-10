Koszykarze Q8Oils SKM-u Zastalu Zielona Góra przegrali w II lidze z liderem tabeli – Koszem Kompaktowym Pleszew 57-69.

Zespół Piotra Bakuna do przerwy miał fatalną skuteczność, przy strefie gości dużo rzucał z dystansu i nie mógł trafić do kosza – przez 20 minut zdobył tylko 15 punktów, a w II kwarcie tylko 4, przy czym 3 i 4 punkt to kosz trafiony w ostatnich sekundach tej części spotkania.

Do przerwy było 15-34.

W II połowie mecz się wyrównał – z Zastalu zeszło ciśnienie i rzuty w końcu były celne. Młodzi Zastalowcy zeszli w pewnym momencie nawet na 11 punktów straty.

Tyle, że u gości grał zawodnik, którego przyjazd do hali przy Amelii był wielkim wydarzeniem – to Michael Hicks, który przez wiele lat grał w ekstraklasie, długo był też reprezentantem Polski w koszykówce 3×3. I wyrastał poziomem nad pozostałych koszykarzy grających w dzisiejszym spotkaniu.

Wziął zatem w III kwarcie grę na siebie, trafił kilka razy z rzędu i pleszewianie znów mieli wynik pod absolutną kontrolą.

Ostatnia kwarta to kilka odrobionych punktów przez Zastal, ale ostatecznie spokojne 12-punktowe zwycięstwo lidera tabeli.

Tak mecz podsumowali obaj trenerzy:

I jeszcze komentarz jednego z Zastalowców – Piotra Jagiełowicza:

Zespół z Pleszewa pozostał oczywiście liderem tabeli, a SKM jest ósmy. Więcej o meczu w czwartek w Rzucie za trzy w Radiu Zielona Góra o 12:30.