Sąd wskazał, że nie popełnili oni przestępstwa przylatując z dzieckiem do Polski oraz, że wystąpiło ryzyko naruszenia przez Norwegię art. 8 Konwencji Praw Człowieka.

Niedawno Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratury oraz obrony i odmówił wydania do Norwegii dwójki rodziców 6-letniej dziewczynki.

Norweski Barnevernet jest organem kontrolującym wychowanie dzieci w tym kraju. Urzędnicy w nim pracujący mają podejmować działania zapewnianiające dziecku odpowiednie warunki i prawa, które zawarte są w tamtejszej ustawie. W ostatnich latach głośno jednak było o przypadkach nadużyć tego urzędu.

„Sąd podzielił argumentację prokuratury i wskazał, że rodzice nie popełnili przestępstwa przylatując z dzieckiem do Polski oraz że wystąpiło ryzyko naruszenia przez Norwegię art. 8 Konwencji Praw Człowieka”

– wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

Nie była to pierwsza decyzja sądu dotycząca rodzin z Norwegii, które uciekły do Polski.

Możemy potwierdzić, że decyzja ws. udzielenia azylu dla Norweżki Silje Garmo i jej córki została wydana – poinformował w środę rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. Dodał,...

Do zatrzymania doszło w mieszkaniu na warszawskiej Woli, które zajmowała 32-letnia matka dziecka Christine A. i 49-letni ojciec dziecka Yngve U.

„W mieszkaniu przebywała, także ich 6-letnia córka Ine, która została odwieziona tymczasowo do domu dziecka, z którego została przekazana rodzicom na wniosek prokuratora oraz obrońców rodziców po wykonaniu z nimi czynności” – poinformował prok. Banna.

Dodał, że z nakazu aresztowania wystawionego przez władze Norwegii wynikało, iż Christine A. i Yngve U. ścigani są za to, że w sierpniu 2022 roku wywieźli z Norwegii córkę Ine. Wcześniej norweski urząd podjął decyzję o objęciu opieką ich córki i umieszczeniu jej w domu zastępczym.

– podał prok. Banna.

Dodał, że z uzyskanych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie materiałów wynika, że Christine A. decyzję o wyjeździe do Polski razem z córką, podjęła chcąc odmienić swoje dotychczasowe życie.

„Służby socjalne w Norwegii kontrolowały sposób sprawowania przez nią opieki nad dzieckiem, albowiem sama była wychowywana w placówce opiekuńczej, co według służb norweskich było wystarczającym powodem do wdrożenia nad nią nadzoru w zakresie sprawowanej przez nią opieki nad córką. Według jej wyjaśnień, nigdy nie otrzymała żadnej negatywnej uwagi odnośnie wychowania dziecka. W momencie wyjazdu z Norwegii, nie miała ograniczonej władzy rodzicielskiej i nie posiadała wiedzy o wydanych decyzjach administracyjnych lub wyrokach sądowych dotyczących jej dziecka”

– poinformował prok. Banna.

Kobieta wjechała do naszego kraju sama z córką, bez ojca dziecka, który w tym czasie był jej już byłym partnerem.

„Rodzice 6 latki nie pozostawali w związku małżeńskim. Przesłuchany w prokuraturze ojciec dziecka Yngve U. potwierdził podawane przez matkę dziewczynki okoliczności i stwierdził, że nie posiadał wiedzy na temat jakichkolwiek orzeczeń sądowych. Matka dziecka wyjechała samodzielnie z Norwegii, zaś on przyjeżdżał do Polski, co jakiś czas na dwa, trzy tygodnie, gdyż chciał być blisko córki”