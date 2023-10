Jan Kvech, czeski żużlowiec Falubazu Zielona Góra wypożyczony na ten sezon do ROW-u Rybnik doznał w poprzednim tygodniu kontuzji ręki. Uraz ten wyeliminował go z udziału w finale I ligi i zawodnik został zmuszony do przedwczesnego zakończenia sezonu.

Jeżeli zielonogórzanie awansują do PGE Ekstraligi to 22-latek pojedzie w przyszłym sezonie w ich barwach na pozycji U24. Oprócz tego czeko go rywalizacja w cyklu Grand Prix, już jako stałego uczestnika.

Natomiast teraz przed Kvechem kilka tygodni rehabilitacji, a nam opowiedział o całym zdarzeniu, które miało miejsce na torze w czeskich Brazelupach:

Przypomnijmy, że Falubaz wygrał pierwszy finałowy mecz w Rybniku z ROW-em 50:40. Rewanż w niedzielę w Zielonej Górze.