Tradycyjnie wraz z początkiem roku szkolnego w Ciosańcu odbędzie się festiwal sportowy pn. Biegiem do Sławy. Impreza organizowana z myślą o uczniach uczęszczających do placówek oświatowych z terenu gminy Sława na stałe wpisała się do kalendarza imprez sportowych.

Około 500 zawodników weźmie udział w Mistrzostwach Sławy w Biegach Przełajowych. Zawody połączone z piknikiem sportowym zorganizowane zostaną jutro w Ciosańcu. O gminnym dniu sportu mówi Zdzisław Siemczyk, nauczyciel w- f w miejscowej placówce.

Oprócz zmagań biegowych dla dzieci i młodzieży przygotowany zostanie event sportowy, poczęstunek, a najmłodsi będą mieli okazję „wyszaleć się” na dmuchańcach. Początek zawodów o dziewiątej.