Piłkarze ręczni Olimpu AZS-u UZ Zielona Góra przegrali we własnej hali z Zewem Świebodzin 30:35 lubuskich I-ligowych derbach. Spotkanie mogło się podobać, przyniosło sporo emocji i miało różne zwroty akcji.

Przyjezdni dość szybko wypracowali sobie kilku bramową przewagę (prowadzili już 12:7) i wydawało się, że kontrolują to spotkanie. Jednak od momentu przykrej kontuzji lidera Zewu Jędrzeja Jasińskiego (podejrzenie zerwanie więzadeł podocznych w kolanie), jego koledzy jakby się pogubili. AZS zaczął mocno gonić i doszedł już na 17:18. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa.

Po zmianie stron AZS doprowadził do remisu 19:19. Potem wyszedł na prowadzenie. Było już 22:20 dla akademików, a potem nawet 26:23. Następnie to Zew zaczął gonić i zrobił się remis po 28. Końcówka należała jednak do bardziej doświadczonych gości, którzy byli faworytem tego spotkania i ostatecznie w nim zwyciężyli.

