Wśród nowych singli propozycje Dawida Podsiadło, Margaret, Blanki, Purple Disco Machine z Dukem Dumontem i Nothing But Thieves oraz Michaela Schulte w duecie z R3habem!

DAWID PODSIADŁO D I A B L E

Wokalista w tym roku zgromadził na stadionach w Gdańsku i Wrocławiu 90 tysięcy fanów, a potem pobił kolejny rekord dodając do statystyk 60 tys. w Chorzowie. Wydana cztery lata temu płyta 'Małomiasteczkowy’ zyskała w 2021 r. status podwójnie Diamentowej (dwie poprzednie były Diamentowe). Najnowszym albumem 'Lata Dwudzieste’ żegna się z młodością w tanecznym stylu, opisując muzyczną podróż z parkietu do tego, co poniżej, czyli piekła samotności.

Znamy już 'Mori’, 'To Co Masz Ty!’, a ostatnio także 'TAZOS-y’. Pora na kolejny utwór.

– Uwielbiam ten utwór. Długo walczyłem o niego. Na samym początku miał zupełnie inną strukturę. Jak dotarliśmy do tej obecnej na płycie wersji, udało mi się przekonać Kubę (Galińskiego, producenta albumu). Wiedziałem, że jest w niej potencjał, tylko musieliśmy znaleźć sposób, żeby go wyrazić. Udało się na koncercie. Utwór sprawdził się wspaniale.

MARGARET Bynajmniej

Margaret nie zwalnia tempa i prezentuje nowy popowy hit 'Bynajmniej’. To trzeci utwór promujący nadchodzący album 'Siniaki i Cekiny’.

Przy produkcji numeru Margaret i Kacezet – stały duet autorski – pracowali ponownie z Bhavikiem Pattani i Ryanem Bickley dwoma producentami z UK, którzy nadają kompozycjom z nadchodzącej płyty ciekawe, chwytliwe brzmienie. Jest tanecznie, jest 80’sowo, a co za tym idzie – jest to utwór, który szybko wchodzi do głowy i zostaje w niej na długo.

BLANKA Rodeo

Po powrocie Blanki z Konkursu Piosenki Eurowizji, w którym wokalistka zajęła 19. miejsce, Warner Music Poland odczekało chwilę i na początku lipca udostępniło kolejny singiel 'Boys Like Toys’. Teraz czas na 'Rodeo’, drugi w tym roku, a czwarty w ogóle singiel Blanki.

Producentem utworu jest Matias Keskiruokanen, który dotychczas współpracował głównie z fińskimi – choć nie tylko – artystami.

’Rodeo’ i pojawiło się prawie w rocznicę wydania teledysku piosenki 'Solo’. Przypomnijmy, że ten pojawił się 23 września 2022, a do tej pory wygenerował ponad 52 miliony wyświetleń. Oprócz samego sukcesu, jeśli chodzi o odtworzenia, dał gwieździe polskiej sceny popularność w Europie. Singiel 'Solo’ pojawił się w czołówce hitów w światowym zestawieniu platformy streamingowej, a oprócz tego zadebiutował na prestiżowym Official UK Charts na 56. pozycji.

PURPLE DISCO MACHINE; DUKE DUMONT; NOTHING BUT THIEVES Something On My Mind

Uznany DJ i producent Purple Disco Machine powraca! Tym razem dołączają do niego Nothing But Thieves i Duke Dumont w nowym singlu 'Something On My Mind’.

Ta dynamiczna współpraca dokumentuje zmianę w charakterystycznym stylu Purple Disco Machine, która nie mogłaby mieć miejsca bez Nothing But Thieves. Wyjątkową mieszankę gatunków dodatkowo podkręcają Dom Craik i zajmujący czołowe miejsca na listach przebojów producent Duke Dumont, który zaprzyjaźnił się z Purple Disco Machine podczas wspólnych koncertów. Premierze piosenki towarzyszy niezwykle efektowna oprawa wizualna w reżyserii Denishy Anderson (Caviar). Nothing But Thieves i Purple Disco Machine wcielili się w porwanych zakładników. Na pierwszym planie są tu jednak ogniste, romantyczne iskry…

MICHAEL SCHULTE; R3HAB Better Me

Niemiecki piosenkarz i songwriter Michael Schulte ponownie łączy siły z DJ-em i producentem R3HABem! Ich najnowszy taneczno-popowy singiel 'Better Me’ to kolejna zapowiedź niezwykle różnorodnego wydawnictwa Michaela – album 'Remember Me’ ma ukazać się 29 września.

Michael uczci premierę albumu koncertami w Niemczech. Krążek ukaże się w kilku formatach – fani mają do wyboru limitowany fanbox, kremowo-biały winyl, płytę CD i wersję cyfrową. Zakup albumu w przedsprzedaży gwarantuje dostęp do ekskluzywnej przedsprzedaży biletów na przyszłoroczną trasę koncertową Artysty.

