Powoli rozpoczyna się kampania cukrowa. Spółka Skarbu Państwa HZZ Osowa Sień także przygotowuje się do tego okresu. Do wykopania ma buraki z ponad 300 hektarów. – W innych gospodarstwach rolnych tegoroczne plony są dość niskie, ale my z powodu sierpniowych opadów deszczu liczymy na większe – mówi Jan Pabierowski, prezes gospodarstwa rolnego w gminie Wschowa.

HZZ Osowa Sień w zamian za sprzedane buraki otrzymuje wysłodki, którymi skarmia 4 tysiące sztuk bydła. Rocznie spółka produkuje 16 milionów litrów mleka.