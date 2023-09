Od poniedziałku zawodnikiem Enei Zastalu BC Zielona Góra jest 37-letni Paweł Kikowski, który związał się z klubem rocznym kontraktem.

W poniedziałek przeszedł w ZG badania lekarskie, a potem powędrował do hali CRS podpisując w międzyczasie kontrakt.

Ostatnich kilka lat Kikowskiego to 8 sezonów w Wilkach Morskich/Kingu Szczecin i sezon w Spójni Stargard + krótki epizod we Włoszech.

I mimo, że to doświadczony zawodnik to powiedział nam, że jest podekscytowany wyjazdem do klubu spoza Pomorza Zachodniego i grą „poza domem”.

W Zastalu liczy na sporo minut i chce być ważnym graczem ekipy Davida Dedka. Którego zresztą zna od…18 lat.