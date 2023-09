Grzyby kojarzą się z jesienią i to właśnie wtedy można znaleźć ich najwięcej. Warto wcześniej dowiedzieć się, jak zbierać grzyby, by uniknąć pomyłek. Te bowiem mogą kosztować zdrowie, a nawet życie. Co trzeba wiedzieć wybierając się na grzyby? Jakie grzyby znajdziemy w naszym regionie? Jakie dary oprócz grzybów ma dla nas las jesienią? Na te oraz inne pytania odpowie Marek Maciantowicz RDLP Zielona Góra