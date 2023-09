Na ostatnim, czwartym miejscu zakończyli ostatni turniej półfinałowy Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów żużlowcy Stali Gorzów Wlkp. Jednak mimo to w końcowej klasyfikacji zajęli drugie miejsce w swojej grupie i tym samym awansowali do finałów.

W turnieju, który rozegrano w Krośnie gorzowski zespół zdobył 15 punktów. Stało się tak dlatego, że zgłoszeni do zawodów Mateusz Bartkowiak i Oliwier Ralcewicz nie wyjechali do swoich pierwszych wyścigów, po których byli wycofani z turnieju. Oficjalnie z powodu problemów sprzętowych. Z kolei w swoim drugim wyścigu na tor upadł Oskar Hurysz i mimo, że o własnych siłach powrócił do parkingu, już więcej na torze się nie pojawił. W tej sytuacji cały ciężar walki spoczął na Oskarze Paluchu, który sam nie był w stanie zdobyć tyle punktów by wyprzedzić choć jeden z zespołów.

Wyniki turnieju:

Orlen Cellfast Wilki Krosno – 40 pkt. Arged Malesa Ostrów – 38 pkt. KS Toruń – 26 pkt. Stal Gorzów – 15 pkt. (Oskar Paluch 13, Oskar Hurysz 2, Mateusz Bartkowiak 0, Oliwier Ralcewicz 0)

Końcowa kolejność (wyniki nieoficjalne):