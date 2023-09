Od porażki we własnej hali 4:6 z drugim zespołem Balta KS AZS AWFiS Gdańsk rozpoczęli rozgrywki I ligi tenisiści stołowi Proste Domy Gorzovii Gorzów Wlkp.

Zgodnie z przewidywaniami goście przyjechali do Gorzowa Wlkp. z zawodnikami pierwszej, grającej w Lotto Superlidze, drużyny: Szymonem Malickim i Tomaszem Tomaszukiem. Mimo to gospodarze postawili się rywalom, a do remisu (lub nawet zwycięstwa) zabrakło im trochę szczęścia.

Z dobrej strony w gorzowskiej drużynie zaprezentował się Bartosz Czerwiński, który pokonał 3:1 rutynowanego Szymona Malickiego.

Proste Domy Gorzovia Gorzów Wlkp. – Balta KS AZS AWFiS Gdańsk II 4:6

Radosław Żabski – Szymon Malicki 0:3 (6:11, 4:11, 8:11)

Bartosz Czerwiński – Tomasz Tomaszuk 1:3 (8:11, 11:7, 14:16, 8:11)

Czerwiński/Żabski – Malicki/Tomaszuk 2:3 (11:7, 13:15, 11:3, 10:12, 4:11)

Radosław Żabski – Tomasz Tomaszuk 2:3 (6:11, 4:11, 12:10, 12:10, 7:11)

Bartosz Czerwiński – Szymon Malicki 3:1 (11:6, 11:7, 7:11, 11:8)

Łukasz Jarocki – Jakub Krawczyk 3:1 (11:9, 9:11, 11:2, 13:11)

Michał Wandachowicz – Adam Dudzicz 3:1 (11:9, 3:11, 11:9, 11:7)

Wandachowicz/Jarocki – Dudzicz/Krawczyk 2:3 (8:11, 12:10, 9:11, 12:10, 9:11)

Łukasz Jarocki – Adam Dudzicz 2:3 (7:11, 11:7, 11:9, 9:11, 8:11)

Michał Wandachowicz – Kamil Dziadek 3:1 (11:8, 12:10, 1:11, 11:7)