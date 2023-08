Mamy listy wyborcze. Reprezentujemy cały przekrój społeczeństwa. Chcemy budować efektywny i sprawiedliwy ustrój – oświadczył w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński, podczas prezentacji „jedynek” na listach wyborczych do Sejmu.

Wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński otworzy listę PiS w Kielcach.

W województwie lubuskim liderem listy parlamentarnej będzie poseł Marek Ast.

W warszawskiej siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej lider PiS zaprezentował liderów list wyborczych do Sejmu KW Prawo i Sprawiedliwość.

„Najistotniejsza wiadomość to jest to, że mamy listy. Była to długa praca, niełatwa, bo kandydatów przede wszystkim na te najwyższe miejsca, a jeszcze bardziej na jedynki było wielu. (…) Wydaje nam się, że jest to wybór najlepszy z możliwych” – powiedział prezes PiS.