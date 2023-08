Zwycięstwem Bartłomieja Kowalskiego z Betard Sparty Wrocław zakończył się rozegrany w Lublinie finał Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. Na 4 miejscu turniej ukończył reprezentant ebut.pl Stali Gorzów Wlkp. Oskar Paluch, a Michał Curzytek (Enea Falubaz Zielona Góra) zajął 6 miejsce.

Przed turniejem z rywalizacji wycofał się faworyt Mateusz Cierniak z miejscowego Motoru. Z kolei w pierwszym wyścigu na tor upadł Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) i nie był zdolny do kontynuowania zawodów.

W tej sytuacji faworytem do zwycięstwa był Bartłomiej Kowalski. Żużlowiec Sparty nie zawiódł oczekiwań i już po swoim ostatnim wyścigu mógł cieszy się ze złotego medalu. O rozdziale pozostałych krążków decydował wyścig dodatkowy z udziałem 4 zawodników, którzy zdobyli po 11 punktów. Spod taśmy najlepiej wystartował reprezentant miejscowego klubu Bartosz Bańbor, który pewnie zwyciężył. Za jego plecami Oskar Paluch odpierał ataki Damiana Ratajczaka (Fogo Unia Leszno). Na wyjściu z pierwszego wirażu ostatniego okrążenia gorzowianin zbyt daleko odjechał od krawężnika co skwapliwie wykorzystał jego rywal i to on stanął na najniższym stopniu podium.

O tym że nie udało się stanąć na odium zadecydowały błędy w moim pierwszym i ostatnim wyścigu mówi Oskar Paluch:

Wyniki:

1. Bartłomiej Kowalski (Betard Sparta Wrocław) – 13 (3,3,3,1,3)

2. Bartosz Bańbor (Platinum Motor Lublin) – 11+3 (3,2,2,3,1) – 1. miejsce w biegu dodatkowym

3. Damian Ratajczak (Fogo Unia Leszno) – 11+2 (3,2,2,2,2) – 2. miejsce w biegu dodatkowym

4. Oskar Paluch (ebut.pl Stal Gorzów) – 11+1 (0,3,3,2,3) – 3. miejsce w biegu dodatkowym

5. Kacper Pludra (ZOOleszcz GKM Grudziądz) – 11+0 (2,1,3,2,3) – 4. miejsce w biegu dodatkowym

6. Michał Curzytek (Enea Falubaz Zielona Góra) – 10 (0,3,1,3,3)

7. Franciszek Karczewski (Tauron Włókniarz Częstochowa) – 8 (0,0,3,3,2)

8. Szymon Bańdur (Cellfast Wilki Krosno) – 7 (2,0,2,1,2)

9. Kajetan Kupiec (Tauron Włókniarz Częstochowa) – 7 (2,2,1,2,0)

10. Sebastian Szostak (Arged Malesa Ostrów Wielkopolski) – 6 (1,1,1,3,0)

11. Krzysztof Sadurski (Cellfast Wilki Krosno) – 5 (2,3,0,0,0)

12. Kacper Grzelak (Arged Malesa Ostrów Wielkopolski) – 5 (3,0,2,w,0)

13. Kacper Halkiewicz (Tauron Włókniarz Częstochowa) – 5 (1,2,0,1,1)

14. Mateusz Dul (H. Skrzydlewska Orzeł Łódź) – 5 (1,1,1,d,2)

15. Kacper Andrzejewski (Betard Sparta Wrocław) – 3 (1,1,0,0,1)

16. Jan Przanowski (ZOOleszcz GKM Grudziądz) – 2 (0,0,1,1)

17. Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) – 0 (w,-,-,-,-)