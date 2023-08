Martins Ekwueme dołączył do czwartoligowej drużyny piłkarskiej Korony Kożuchów. Reprezentant Nigerii U23, dwukrotny mistrz Polski oraz zdobywca Pucharu Polski, to 38- letni pomocnik, który grał w ekstraklasowych klubach takich jak: Legia Warszawa, Wisła Kraków, Zagłębie Lubin i Polonia Warszawa, a do niedawna bronił także barw Lechii Zielona Góra. O transferze Ekwueme do Kożuchowa mówi trener Korony Tomasz Mucha: