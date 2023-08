Jutro w Lublinie odbędzie się turniej finałowy Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu.

W stawce walczących o zwycięstwo zawodników jest m.in. Oskar Paluch. Reprezentant Stali Gorzów Wlkp. nie należy do faworytów tych zmagań co wcale go nie martwi.