Hubert Polowczyk z KS Cortina Kaczenice w 2023 roku został powołany do kadry narodowej seniorów w jeździectwie. Udane starty zaowocowały m.in. zdobyciem punktów do kwalifikacji olimpijskiej na Paryż 2024. Ostatnio Hubert Polowczyk startował w zawodach regionalnych w Drzonkowie, gdzie wygrał, ale nie jest do końca zadowolony z występu: