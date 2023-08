Tegoroczne żniwa już za nami, ale w gospodarstwach rolnych praca trwa cały czas. Wykorzystuje się do niej ciężki sprzęt, pojazdy mechaniczne i wiele innych urządzeń, których nieprawidłowe obsługiwanie często prowadzi do wypadków przy pracy. Tylko w ubiegłym roku w całej Polsce doszło do niemal 12 tys. wypadków w rolnictwie, z czego aż 45 zakończyło się śmiercią rolnika. Jak tego uniknąć? Co jest najczęstszą przyczyną takich wypadków i kto pada ich ofiarą? Na te pytania odpowiedzą nam goście audycji: Bożena Ronowicz i Izabela Madziar z zielonogórskiego oddziału KRUS oraz Jerzy Łaboński i Janusz Pawlak z Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.