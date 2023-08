Ostatnim rzutem na taśmę w propozycjach piosenki Adena Foyera, Jaxa Jonesa i Fireboy’a DML, Jasona Derulo z Dido, Lost Frequencies i Aloca z Avą Max.

ADEN FOYER Other Side Of The Moon

– 'Other Side Of The Moon’ to najdziwniejsza i najfajniejsza piosenka, jaką nagrałem. Jest dla mnie wyjątkowa – mówi Aden Foyer i od razu wzbudza naszą ciekawość.

Po sukcesie, jaki odniósł w świecie EDM i powrocie do Oslo w 2021 roku, piosenkarz, autor tekstów, producent i multiinstrumentalista wydał swój debiutancki singiel jako artysta pop, 'The Ballet Girl’. Utwór odbił się szerokim echem wśród fanów na całym świecie, zgromadził ponad 50 mln streamów i zajął 1. miejsce na liście Spotify Top 200 Chart w Norwegii. Teraz czas na 'Other Side Of The Moon’.

JAX JONES: FIREBOY DML Me and My Guitar

Uznany producent Jax Jones powraca z podnoszącym na duchu autobiograficznym 'Me & My Guitar”. Do współpracy zaprosił nigeryjskiego króla afro-popu, czyli Fireboya DML.

Jax po raz pierwszy śpiewa, pokazując publice swoją wszechstronność artystyczną. Okazuje się, że wykracza ona poza DJ-skie sety, za które pokochały go miliony. Teledysk do 'Me & My Guitar’ w reżyserii KC Locke’a został nakręcony w Londynie. Jax i Fireboy szybują ponad panoramą miasta. W końcu oglądają zachód słońca – pełni sił i nadziei na lepsze jutro.

– Po raz pierwszy wykorzystuję w swojej muzyce własną historię. Po raz pierwszy śpiewam, ponieważ chcę znaleźć nowe sposoby na nawiązanie kontaktu z moimi fanami. Będąc Artystą, który od przeszło 10 lat odnosi sukcesy w muzyce, ważne jest dla mnie, aby próbować nowych rzeczy i kreatywnie się rozwijać. Używam gitary klasycznej do pisania piosenek od 15 lat i o tym właśnie jest ten kawałek – o młodym Jaxie Jonesie próbującym spełnić marzenia. Kiedy wysłałem go do Fireboya, natychmiast mu się spodobał. Wniósł do niego niesamowitą i autentyczną energię. Mój ojczym jest Nigeryjczykiem, więc sama możliwość etnicznego połączenia się z piosenką z Fireboyem była świetna.

JASON DERULO; DIDO When Love Sucks

Jason Derulo, multiplatynowy gwiazdor podzielił się najnowszym, klubowo-popowym numerem 'When Love Sucks (Feat. Dido)’. Za produkcję piosenki odpowiada Pink Slip (One OK Rock, Royal & The Serpent), a sam zmysłowy kawałek zawiera cytat z przeboju Dido. Sample hitu 'Thank You’ z 1999 roku wcześniej wykorzystał Eminem w swoim klasyku 'Stan’.

Jason Derulo, który jest jednym z trenerów The Voice Australia, z singlem 'Saturday/Sunday’ pojawił się na NFL TikTok Tailgate, czyli imprezie poprzedzającej Super Bowl LVII.

LOST FREQUENCIES The Feeling

2023 jest świetnym podsumowaniem jego dotychczasowego sukcesu – Artysta otrzymał już pierwszą nominację do nagrody BRIT za 'Where Are You Now’. Platynowy singiel podbił światowe listy przebojów i zgromadził ponad 1,5 mld streamów. W zeszłym roku jego katalog przekroczył 4 mld streamów. 'The Feeling’ bez wątpienia będzie towarzyszyć nam przez wiele tygodni.

ALOK; AVA MAX Car Keys (Ayla)

Kolejny utwór wpisujący się w nowy trend odświeżania starych przebojów. Dziś nosi tytuł 'Car Keys’, jednak nie bez powodu w swoim podtytule ma 'Ayla’.

Alok wykorzystał muzyczny motyw z instrumentalnego przeboju sprzed lat, dopisano do niego tekst, a zaśpiewała go sama Ava Max.

’Ayla’ to nie tylko tytuł, ale też pseudonim producenta muzyki trance i DJ-a, z Badenii-Wirtembergii, w Niemczech. Projekt został stworzony w 1995 roku przez Ingo Kunzi, wraz z singlem o tym samym tytule. Zremiksował go w 1996 roku DJ Taucher i to właśnie ta wersja stała się przebojem , nie tylko w Niemczech.

