Szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził w piątek w Warszawie umowy offsetowe na elementy do przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu w drugiej fazie programu. Minister wskazał, że umowy offsetowe obejmują 13 zobowiązań o łącznej wartości ok. 1 mld zł.

Jak podał MON, dzięki umowom offsetowym z firmami Raytheon i Lockheed Martin, których łączna wartość to ok. 1 mld zł, w Polsce powstanie zaplecze usługowo-naprawcze i produkcyjne wspierające system Wisła, składający się m.in. z takich elementów jak radar LTAMDS i rakiety PAC-3 MSE. Podpisanie umów to kontynuacja procesu zapoczątkowanego w pierwszej fazie programu Wisła.

Szef MON podkreślił, że odpowiedzią polskich władz na zagrożenia wynikające z agresywnej polityki rosyjskiej jest wzmacnianie Wojska Polskiego poprzez rozwijane liczebne i modernizacje wyposażenia. „Cieszymy się, że ta współpraca odbywa się tak płynnie, że możemy modernizować wyposażenie Wojska Polskiego przede wszystkim w oparciu o współpracę z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych” – dodał Błaszczak.

Zaznaczył, że doświadczenia z wojny na Ukrainie pokazują, że ważna jest obrona przeciwrakietowa. „Dlatego bardzo się cieszę, że możemy ponownie po pięciu latach sfinalizować umowy offsetowe, które poprzedzają kolejną fazę naszej współpracy odnośnie pozyskania kolejnych baterii systemu Patriot na potrzeby Wojska Polskiego” – poinformował Błaszczak.

Podkreślił, że umowy offsetowe obejmują 13 zobowiązań o łącznej wartości ok. 1 mld zł. Wskazał, że te zobowiązania dotyczą m.in. możliwości produkcji paliwa na rzecz rakiet HIMARS. Przypomniał, że Polska negocjuje kolejną umowę na rakiety HIMARS dla Wojska Polskiego.