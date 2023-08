W Rosji trwa śledztwo w sprawie katastrofy samolotu należącego do szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Biznesmen oskarżany przez międzynarodowa społeczność o terroryzm miał znajdować się na pokładzie.

Ratownicy pracujący na miejscu mieli znaleźć ciała 3 członków załogi i 7 pasażerów. Żaden z reżimowych organów śledczych nie potwierdził, że zidentyfikowano zwłoki Jewgienija Prigożyna.

Na jego obecność w samolocie wskazuje jedynie lista pasażerów. Część niezależnych komentatorów ma wątpliwości, czy szef Wagnerowców i jego zastępca Dmitrij Utkin rzeczywiście znajdowali się na pokładzie maszyny.

Denis Korotkow z serwisu śledczego „Dosje” nie jest przekonany, że Jewgienij Prigożyn naprawdę zginął w katastrofie lotniczej.

„Nie zaryzykuję i nie przedstawię żadnych prognoz, czy przypuszczeń. Mogło się zdarzyć wszystko. Jedynie wtedy, gdy na miejscu są zwłoki i nam jej pokażą znacznie zmaleje ryzyko ewentualnej mistyfikacji zorganizowanej przez samego Prigożyna” – stwierdził niezależny dziennikarz.

Inny niezależny publicysta Siergiej Kowalcznko także dopuszcza możliwość mistyfikacji.

„Jeśli rzeczywiście Prigożyn znajdował się w drugim samolocie, to powinien jak najszybciej uciekać w stronę granicy, bo teraz w Rosji nikt za niego nie da złamanego grosza” – oświadczył.

Natomiast politolog Abbas Galliamow zwraca uwagę, że Jewgienij Prigożyn zachowywał się po nieudanym buncie tak, jakby uważał, że on i jego projekty są zbyt cenne dla Kremla i dlatego nikt nie podniesie na niego ręki.

„Widocznie taka logika zawiodła go. On nie docenił, jak bardzo osobiście Putin go nienawidzi” – podkreślił politolog.