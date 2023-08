Trójka reprezentantów gorzowskich klubów pokazała pierwszego dnia mistrzostw świata wielką moc.

Na torze regatowym w Duisburgu wszyscy pewnie wygrali swoje biegi eliminacyjne.

Osada K4 z Anną Puławską z AZS-u AWF-u Gorzów wygrała eliminacje na 500 metrów, co dało bezpośredni awans do piątkowego finału, ale co ważniejsze – dało im też kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 2024!

Anna Puławska:

Zwycięstwo w wyścigu jedynek kanadyjkarzy na 200 m. zanotował Oleksii Koliadych. Zawodnik Admiry Gorzów Wlkp. broni w tych mistrzostwach złotego medalu wywalczonego w ubr. w Kanadzie.

Swój wyścig eliminacyjny wygrał drugi z gorzowskich kanadyjkarzy, przy czym Wiktor Głazunow a AZS AWF walczył na dystansie 1000 m. On oraz Koliadych o prawo startu w finałach będą walczyć w piątkowych wyścigach półfinałowych.